Discutieron por un par de zapatillas y lo mató de un tiro: a un año del asesinato de Javier Lazarte

En este 22 de enero del 2026 se cumple el primer aniversario del asesinato de Matías Javier Lazarte en el barrio Las Heras. El joven tenía 19 años cuando Walter Hugo Contreras, "El rengo", lo mató de un tiro en la cabeza después de una discusión.

El responsable fue condenado a 11 años de prisión, pero la madre de Javier, Romina Zabala, nunca estuvo conforme con la pena. Cuando se hizo pública, ella denunció un apriete: “Me decían que si no agarraba ese acuerdo el asesino podía salir a los 5 años, porque él dijo que fue por defensa propia. Me siento triste por aceptar, se merecía 25 años o perpetua".

A Javier le decían "el bebé". Estaba por cumplir 20 años y trabajaba vendiendo verduras en el barrio Las Heras. "Era un chico muy bueno y educado, le gustaba ayudar a la gente, siempre fue así", contó Romina y reveló que "su vida fue muy dura porque su papá falleció y a él le costó mucho aceptar la pérdida. Lamentablemente empezó a consumir".

Desde que era chico "El bebé" trabajaba en el predio reciclador de Mar del Plata: "Todo el barrio lo quería, lo vieron crecer". Después del asesinato, sus amigos y familiares le hicieron un homenaje en el barrio. Pintaron un mural con su rostro y lo despidieron con una caravana de motos y aplausos.

"Cuando yo me quedé viuda con sus hermanos él me ayudaba, era un chico de buen corazón", expresó Romina y cerró: "Hoy todos lo recuerdan como un pibe bueno y compañero".

El asesinato de Javier Lazarte

Javier fue encontrado sin vida en la calle, después de recibir un balazo en la cabeza en Eduardo Peralta Ramos al 3000, detrás del Polideportivo del barrio Las Heras.

Cuando la ambulancia del SAME llegó, Javier ya no tenía signos vitales. Los allegados de la víctima se dirigieron inmediatamente a la casa de "El rengo", señalado como autor del crimen, y la prendieron fuego.

"El hombre tenía antecedentes penales. Mi hijo no", expresó Romina. Según se supo, la víctima y el asesino discutieron después de que Javier intentara venderle un par de zapatillas y, sin mediar mucho más, "El rengo" lo mató de un tiro en la cabeza.