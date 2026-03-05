Está acusado de matar a dos mujeres en 2023 y en el comienzo del juicio dijo "yo no fui": las pruebas contra el Negro Jony

Comenzaron las instancias judiciales que ponen en el banquillo a Jonathan Darío Cáceres, alias el Negro Jony. Está acusado de matar en ocasión de robo a dos mujeres en diferentes momentos, en distintos barrios, pero en ambos casos durante el año 2023. La fiscal Florencia Salas pidió una condena de prisión perpetua.

En mayo del 2023 María Angélica Rossi, de 74 años, fue encontrada muerta en su casa de Los Chañares entre Las Calas y Yanquetruz, en el Bosque Peralta Ramos. Tenía tres golpes en la cabeza y pasaron días hasta identificar el cuerpo porque lo habían prendido fuego. La tarea de bomberos en la vivienda permitió establecer que hubo tres focos ígneos dentro de la casa. Rossi iba a viajar ese mismo mes a Miami.

Acá vivía Angélica, en el Bosque. Foto 0223.

Un mes después, en el barrio San José, apareció sin vida Elizabeth Othondo de 81 años. Al igual que en el primero de los hechos, no se hallaron accesos del inmueble forzados, la víctima fue asesinada a golpes en la cabeza con un elemento contundente, había faltantes que confirmaron el robo previo y hubo un intento de incendiar la vivienda. Ocurrió precisamente en Rodríguez Peña entre Mitre y San Luis.

El Negro Jony fue trasladado a Batán en 2023.

El techista (conocido como el Negro Jony) deberá responder por los dos homicidios. El hombre de entonces 31 años (ahora tiene 33) estuvo en las dos viviendas realizando trabajos de peón. La sangre en su zapatilla, hallada en el segundo crimen, coincidía con los rastros que dejó en el primer caso. La fiscal solicitó la prisión perpetua en 2023, cuando fue detenido por el asesinato en San José. Este lunes comenzó una nueva audiencia por los dos casos unificados, con los correspondientes alegatos.

"Yo no fui", dijo en su primera respuesta durante el juicio. Sin embargo, las pruebas lo acorralan. El celular que se robó en la casa del Bosque Peralta Ramos fue encendido en el hostel donde se hospedaba. El modus operandi fue similar en ambos casos: golpes, hurto y fuego para borrar evidencias. La hija de Elizabeth, durante el allanamiento en el hostel donde se guardaba el Negro Jony, reconoció los elementos que le había robado a su mamá.