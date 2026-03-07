Identificaron al hombre asesinado en Villa Primera

El hombre asesinado esta madrugada en la intersección de Río Negro y Ricardo Rojas, tras recibir dos disparos en el pecho, fue identificado como Iván Ernesto Ledesma, de 35 años. El caso es investigado por la Justicia para determinar los motivos del asesinato.

De acuerdo a los datos policiales, el hombre había estado preso varios años y tenía varias causas, entre ellas una por homicidio. Fue detenido en distintas oportunidades por drogas, lesiones y abuso de armas agravado. Pero el hecho más impactante fue el asesinato de su hermana Micaela, lo que lo llevó a estar detenido entre 2021 y 2022.

El hecho ocurrió esta madrugada en el barrio Villa Primera

El hecho ocurrió cerca de las 23.15, cuando personal policial llegó a la zona de Villa Primera, donde encontró a Ledesma en el suelo y ensangrentado. Según las pericias preliminares, el hombre habría sido atacado por dos sujetos: uno le generó un corte en la cabeza y el otro utilizó la distracción para efectuarle dos disparos en el tórax.

Además de buscar esclarecer el motivo y la mecánica del hecho, la policía intenta determinar qué hacía la víctima en la zona de Villa Primera, ya que su residencia estabá radicada en el barrio Cerrito Sur.

Se encontró un arma de fuego y un arma blanca entre las pertenencias de la víctima

Durante la investigación, personal de Policía Científica encontró un pequeño morral que la víctima llevaba colgado del cuello. En su interior había una pistola calibre 9 milímetros marca Bersa, con cachas de madera, y un cuchillo con una hoja de unos 12 centímetros.

En el lugar continúan trabajando Policía Científica y personal de la DDI, mientras se realiza la autopsia del cuerpo. La causa está a cargo de la fiscal Romina Díaz.