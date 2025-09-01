Once años de prisión para el “Rengo” Contrera por matar a un joven en la puerta de un “point”

En sintonía con el acuerdo presentado hace un mes y medio, la Justicia condenó a once años de prisión a Walter “Rengo” Contrera como autor material de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El crimen de Matías Javier Lazarte (19) ocurrió la madrugada del 22 de enero pasado en el barrio Las Heras tras una discusión durante un intento de vender un par de zapatillas para comprar cocaína en el “point” ubicado en Eduardo Peralta Ramos al 3000.

De esta manera el Juez Roberto Falcone homologó el acuerdo al que llegaron la fiscal Florencia Salas y la defensa oficial de Contrera que dio su aprobación para la abreviación del proceso y Contrera seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La familia está disconforme con la pena pactada.

Contrera fue aprehendido por motivos de urgencia cuando los vecinos intentaron lincharlo, situación registrada en una cámara de seguridad de un vecino. Desde un primer momento la titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 sostuvo que había pruebas certeras de la autoría del “Rengo” y que incluso pudo registrarse la discusión previa y el disparo.

Como se informó en su momento, en el video de una casa vecina se escucha nítidamente la pelea y, tras el balazo, que alguien señala al autor del crimen: "Rengo, lo mataste".

Romina, madre de la víctima, dijo no estar satisfecha con la condena y adelantó que seguirá marchando por la memoria de su hijo y para que no haya más casos así. “El asesino sale en once años y yo a Javi no lo tengo más”, dijo a 0223.

“Me sentí chantajeada porque me decían que si no agarraba ese acuerdo, el asesino podía salir antes a los 5 años porque él dijo que fue por defensa propia y mi hijo solo fue a vender un par de zapatillas porque ese hombre vendía drogas mi hijo. Me siento triste por aceptar esta condena se merecía 25 años o perpetua pero tuve que aceptar porque me decían que podía salir antes por defensa propia y falta de testigos”, agregó.

En tal sentido, en su momento la fiscal había reconocido que el hecho generó momentos de tensión en el barrio. “Los vecinos estaban haciendo justicia por mano propia como lo venían adelantando en el lugar de los hechos. Hubo gran cantidad de incidentes, en tres oportunidades tuvo que intervenir la policía porque los vecinos estaban muy ofuscados con la situación”, indicó.