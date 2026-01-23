Buscan crear una mesa de trabajo para el mantenimiento de la Rambla tras su puesta en valor

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, visitó Mar del Plata y dejó definiciones clave sobre la obra pública en la ciudad, con anuncios concretos sobre uno de los espacios más emblemáticos: la Rambla. Tras recorrer los trabajos en marcha, confirmó que la próxima semana comenzará el trámite administrativo para licitar la segunda etapa de la puesta en valor del tradicional paseo costero y adelantó que se busca crear una mesa de trabajo con el Municipio para su mantenimiento a futuro.

La recorrida se dio en pleno enero, con la ciudad atravesando una temporada que, según el propio funcionario, muestra señales de preocupación por la caída del consumo y la menor afluencia turística. "Esta temporada ya está jugada, ya salió mal, está fallida", afirmó.

En diálogo con 0223, el ministro valoró el avance de la primera etapa de la Rambla, que incluye la renovación de solados, desagües y el sistema eléctrico, y explicó que la segunda fase estará enfocada en la recuperación de las recovas del Casino y del Hotel Provincial. “Las dos etapas se terminan este año”, aseguró mientras estimó que el primer tramo podría inaugurarse en junio.

Katopodis también puso el acento en el desafío que vendrá después de la inauguración: el mantenimiento y la gestión del espacio. En ese sentido, adelantó la necesidad de articular una mesa de trabajo entre Provincia, Municipio y los distintos actores que utilizan la Rambla, para garantizar su cuidado y uso adecuado una vez finalizadas las obras.

El ministro contrastó la decisión del gobierno bonaerense de sostener la obra pública con la política nacional de “obra pública cero” y planteó que el modelo de gestión que impulsa Axel Kicillof busca dar respuestas concretas a problemas estructurales que impactan de lleno en la calidad de vida de los vecinos. "En un barrio tener agua o no tener agua es la diferencia entre vivir bien o vivir mal. En 10 años la realidad de esta ciudad va a ser muy pero muy complicada", achacó.

-Anunciaste la segunda etapa de obras de la Rambla. Habías venido por última vez en julio. ¿Con qué postal te encontraste de la primera etapa?

-La obra está bien, está a muy buen ritmo. Hay que explicar que son dos etapas. La primera etapa abarca todos los solados, las baldosas, toda la recuperación de los desagües, el recambio de todo el sistema eléctrico. Y la segunda etapa va a ser sobre las recovas del Casino y del Hotel. Las dos etapas se terminan este año, por lo cual en junio creemos que la etapa uno va a estar terminada y la etapa dos, a fin de año.

-Después de la inauguración, ¿quién se va a hacer cargo el mantenimiento?

-Es un lugar de la provincia que tiene multiusos y que necesitamos coordinar entre el Gobierno local y la Provincia, para que la obra, que va a ser una muy buena obra, después no se pueda disfrutar por no hacer el mantenimiento y el cuidado del lugar. Ahí lo que estamos pensando es en coordinar un ámbito, una mesa, con todos los actores que tienen algún tipo de uso. Hay locales, está la gente de Cultura, está la gente de Turismo, está la gente de Lotería y Casinos, más la presencia del Gobierno municipal. No hay manera de que esto se pueda hacer sin una pata del Gobierno municipal. Hay que ver cómo entre todos coordinamos un poco el mantenimiento y la gestión del espacio.

-¿Con qué Mar del Plata te encontraste en pleno enero de este 2026?

-Estuve en Año Nuevo un par de días y ya me empezó a parecer que lamentablemente la temporada no iba a ser sumamente importante y después hablando con varios intendentes de la zona, encuentro con una visión bastante preocupación, menos visitantes y mucho menos consumo. Está claro que esta es la quincena, que este es el momento en el que la ciudad tendría que estar muy al tope y no lo está. Y además nos dicen todos que está como muy caído el consumo. Es algo que se viene dando, todo marca que está por debajo de la del año pasado, que ya la del año pasado no fue buena. Estamos acompañando también el esfuerzo de los intendentes de toda la zona atlántica con estas obras para apuntalar este momento tan difícil.

-Todas estas obras que están ejecutando en distintos barrios, ¿sirve para mostrar el modelo de gestión de la Provincia?

-Sirve primero para marcar que la obra pública es una prioridad en la agenda de la Provincia, en el plan de gobierno de Axel Kicillof. Sirve para mostrar que hacemos obras en municipios que no gobernamos. Sirve porque definitivamente creemos en esto. Estamos convencidos de que la obra pública en toda la provincia y en todo el país es la palanca. Creemos que el camino que eligió el Gobierno nacional es un error, poner la obra pública en cero, paralizar todas las obras. En Mar del Plata todas las obras nacionales están paradas: el Acueducto del Oeste parado, las obras de agua en Chapadmalal están paradas, los desagües pluviales de Marcos Sastre están parados, la obra de gas en Coronel Vidal, parada. Definitivamente al comerciante, al industrial y al vecino de Mar de Plata esas obras seguro que le permiten mejorar y resolver cuestiones estructurales. En un barrio tener agua o no tener agua es la diferencia entre vivir bien o vivir mal. Me parece que hay una agenda de obras acá en Mar del Plata que tiene que ver con la Rambla, con el Centro de Salud en el barrio Nuevo Golf, con las obras en el Materno Infantil, con la Ruta 2, con la avenida Jorge Newberry. Es una agenda que marca que hacemos obras en todos los municipios incluidos los municipios que no gobernamos, porque es un poco nuestro estilo.

-¿Ya tiene fecha la licitación para la repavimentación del tramo de la ruta 2 que conecta Coronel Vidal con Mar del Plata?

-Calculamos que hacia mitad de año se va a ir adjudicando, se van a firmar los contratos y nuestra idea es que durante el segundo semestre y todo el 2027 se termine de punta a punta la Ruta 2. Es decir, antes de que termine el mandato del gobernador toda la Ruta 2, de punta a punta esté repavimentada. Nos queda un tramo muy cortito, nos debe quedar el 20%.

-Según los presupuestos aprobados, Provincia va a invertir 668 veces más que Nación: 72 obras contra 2. ¿Qué reflexión tenés respecto a estos números? ¿Cómo crees que convive el reclamo por la falta de mantenimiento en rutas con la legitimidad e imagen positiva de un Gobierno que tiene como uno de sus principales valores la suspensión total de la obra pública?

-Que la gente quiere vivir bien, quiere vivir mejor, quiere que la plata alcance, quiere tener un trabajo, no tres trabajos. No se quiera acostumbrar a vivir cada vez por menos. El industrial o el comerciante de Mar del Plata está esperando que las temporadas sean como las que eran hace algunos años y haya consumo. Entonces, la principal preocupación es que el país arranque, que la economía arranque. No hay ninguna explicación de por qué la actividad económica y turística industrial de Mar del Plata vaya a reactivarse en los próximos 15 meses. Esta temporada ya la tiene jugada, ya está jugada, ya salió mal, está fallida. No hay nada que haga pensar que la temporada del año que viene sea mejor. Entonces, frente a eso, la única preocupación que uno encuentra cuando camina, cuando habla con cualquier turista, con cualquier vecino es que la economía se mueva y que arranque el país. Y eso no está pasando y no va a pasar.

-Te reuniste con el intendentes Agustín Neme. ¿Cómo fue el encuentro?

-Fue un encuentro de trabajo donde conciliamos un poco prioridades y revisamos la cartera de obras, fijamos prioridades, le conté un poco cómo venía el avance de la Rambla, hablamos también de las obras de saneamiento, de pluviales que están en ejecución en el barrio Independencia y que están a punto de terminar, del Centro de Salud que estamos terminando en Nuevo Golf y de otro que están necesitando. A mí el gobernador me dice que hay que trabajar con los 135 intendentes. Dialogamos todos, trabajar con todos y que haya obras en la mayor cantidad de territorios.

-¿Con Nación hay algún tipo de diálogo?

-No, Nación decidió cuatro años en la Argentina sin obra pública. Es una decisión que tomó Javier Milei y que ya no tiene vuelta atrás. Mar del Plata es un ejemplo y es una postal muy plena, pero definitivamente condenar a los argentinos a cuatro años sin obra pública, la verdad que nos parece que es muy pero muy grave.

-PBA reclama por el giro de fondos a Nación. ¿Cómo afecta a la planificación de obras?

-La Provincia viene reclamando más de 15 billones de pesos que nos deben. Pero más grave que lo de la plata es que la Argentina sin obra pública se condena a ser un país con mucha restricción. Si Mar del Plata no desarrolla su sistema portuario, si no tiene buenos accesos y buenas autovías, si no llega con agua y floja y con pavimento a cada uno de los barrios, en 10 años la realidad de esta ciudad va a ser muy pero muy complicada. Entonces, recuperar 4 años de freno de la obra pública después nos lleva 10 o 15 compensarlas. Cada año que no invierte en la obra pública, después nos obliga a casi 4 años de inversión sostenida para compensar. Ya salió mal esto y la verdad es que nosotros creemos que no hay una idea de cómo la economía en la Argentina puede lograr que los argentinos puedan vivir mejor.

-Y en base a este análisis que hacés, ¿por qué crees que al peronismo le cuesta capitalizar a ese votante?

-A mí me parece que la elección de septiembre fue importante, sacamos más de 14 puntos de diferencia, me parece que fue un resultado contundente, que se decidió allí un modelo de gestión que era el del gobernador, en la provincia de Axel Kicillof, para eso desdoblamos. Y del otro lado, la propuesta de Milei y la confrontación me parece que fue favorable, fue en favor de la obra pública, fue en favor de que se construyan hospitales, fue en favor de que la Argentina crezca un poco más pareja y se reparta mejor la riqueza. Hay una responsabilidad nuestra y una tarea del peronismo que es articular mucho del enojo y del fastidio y del desánimo que hay en la calle. Nosotros tenemos que lograr que más que la discusión del sello partidario del PJ, nosotros podamos representar y ponerle voz a muchísimos sectores industriales, productivos, del comercio, que la están pasando mal. Hoy muchos de esos sectores, es cierto, no tienen o no ven en el peronismo una alternativa y nuestra tarea y nuestra responsabilidad es que la entiendan, que la vean, que sepan que hay un país bien diferente al que propone Milei y que lo podemos concretar.

-¿Cómo debe pararse el peronismo bonaerense frente al escenario electoral que viene?

- Axel lo que viene marcando es la necesidad de que el Partido Justicialista, como herramienta electoral, sea parte de una estrategia general de la provincia, y en general hay acuerdo de eso. Diría que hay un buen acuerdo para que eso ocurra, lo cual no significa que el resto de los sectores no tengan una representación, la que merezca, la que acordemos, pero lo que me parece más importante del peronismo de la provincia de Buenos Aires es la decisión de Axel de ir ordenando, de ir poniendo esos dispositivos electorales, políticos electorales, al servicio de una construcción a nivel país que tenemos que encarar. Axel viene dialogando con los gobernadores del peronismo que están cerca nuestro en todo el país, viene convocando intendentes, definitivamente tiene una responsabilidad en la construcción de una alternativa a nivel país, pero para eso es muy importante que la provincia esté ordenada, es muy importante que el peronismo responda a los intereses que propone el gobernador y es muy importante que todos nos pongamos atrás del gobernador para empezar.