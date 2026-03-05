Más obra pública en provincia de Buenos Aires: Katopodis recorrió dos inversiones hídricas claves

Los trabajos en Monte en la planta depuradora de desagües cloacales y en la planta de ósmosis inversa.

El titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrió junto al intendente del partido de Monte, José Castro, las obras de recuperación de la capacidad de tratamiento de desagües cloacales y de mejora de la calidad de agua potable que se realiza con inversión provincial en la ciudad de San Miguel del Monte.

Las obras hídricas contemplan dos intervenciones: la primera implica la construcción de una planta de ósmosis Inversa para mejorar la calidad de los parámetros del agua de las distintas perforaciones que tiene la localidad de Monte; y la segunda consiste en el acondicionamiento integral de la planta de tratamiento de líquidos cloacales existente, con el objetivo de restituir y garantizar su capacidad de tratamiento de diseño, estimada para una población de aproximadamente 15.000 habitantes.

Katopodis al recorrer las obras en ejecución en San Miguel del Monte.

Al respecto, Katopodis resaltó la determinación del gobierno de Kicillof de invertir en infraestructura: “Estamos haciendo obras claves para el saneamiento y la mejora del sistema de agua potable, dos problemas estructurales” y continuó: “Una inversión planificada para la salud, el ambiente y el crecimiento de esta ciudad”.

En este marco, se prevé la adecuación y completamiento del cerco perimetral, portones y accesos; el reacondicionamiento de pavimentos interiores de hormigón armado y veredas; la parquización del predio; la limpieza y puesta a punto de las lagunas de tratamiento; así como la rehabilitación, adecuación y puesta en valor de las distintas unidades estructurales que conforman la planta, fortaleciendo su operatividad y condiciones de servicio.

Vista aérea del sector intervenido por el gobierno bonaerense para mejorar la infraestructura pública de Monte.

Además, se incorporan obras complementarias como una estación de bombeo, nuevas cañerías de salida DN 315 mm y un tanque elevado de PRFV de 40 m³. Estas acciones permitirán mejorar sustancialmente los indicadores de calidad —particularmente en sulfatos, cloruros, arsénico, nitratos y sólidos disueltos totales— y asegurar un servicio más eficiente y confiable para la población actual y futura.

La obra reviste una importancia estratégica, ya que permite optimizar la capacidad de tratamiento, fortaleciendo su eficiencia operativa y adecuación a la demanda actual. Asimismo, contribuye a incrementar la reserva y mejorar la calidad del agua potable, garantizando un servicio más seguro, sostenible y acorde a las necesidades de la comunidad.

Una nueva Casa de la Provincia, ahora en San Miguel del Monte

Luego Katopodis recorrió las obras terminadas de la nueva Casa de la Provincia, que promoverá la gestión eficiente y agilización de trámites provinciales directamente en la localidad.

La obra contempló la construcción de un edificio con planta baja y un piso superior que reunirá un mismo espacio diversas oficinas de organismos públicos provinciales. El objetivo principal es optimizar la gestión administrativa y facilitar la realización de trámites de manera más eficiente, reduciendo tiempos de espera y mejorando la calidad de atención.

La nueva sede de la Casa de la Provincia finalizada en San Miguel del Monte.

Las tareas incluyeron la ejecución integral del edificio con la instalación eléctrica, termomecánica y sanitaria completa; red de datos; sistema de turnos y sistema de detección de incendio. Además, contó con la provisión e instalación de equipamiento y mobiliario interior, tareas de señalética y cartelería, y la colocación de un ascensor hidráulico, garantizando condiciones adecuadas de accesibilidad y funcionalidad.

La nueva dependencia ofrece infraestructura edilicia de calidad para oficinas estatales, favoreciendo la orientación al ciudadano y fortaleciendo la atención al público. Asimismo, mejora las condiciones laborales de los trabajadores estatales mediante espacios flexibles y adaptables a las necesidades específicas de cada municipio, optimizando el uso del espacio y garantizando una atención personalizada y cercana a la comunidad.