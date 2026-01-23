Katopodis pasó por Miramar y anunció la licitación del futuro hospital subzonal

El nuevo centro de salud de Miramar que pasará a formar parte del futuro hospital subzonal.

Luego de concretar la apertura de un centro de salud en la ciudad de Miramar durante 2025, el gobierno bonaerense se encamina a licitar lo que será la construcción de un nuevo hospital subzonal en el distrito de General Alvarado. La novedad la dio a conocer el ministro Gabriel Katopodis, apenas días después de que la administración de Axel Kicillof adjudicara la obra para otra inversión similar en el partido de Villa Gesell, donde también se terminará de edificar un nosocomio de alcance regional.

Proyectada hace muchos años, la futura infraestructura sanitaria con la que contará Miramar se inició con la inauguración reciente del citado CAPS, espacio que pasará a formar parte del hospital subzonal a construirse.

Katopodis visitó Miramar y en primer lugar recorrió justamente el nuevo centro de salud “Las Palmas”, que comenzó a construirse en 2023 en la zona del predio de avenida 40 y calle 13.

Katopodis en el nuevo centro de salud de Miramar.

Sobre el nuevo hospital subzonal en Miramar

A su paso por la ciudad balnearia, el ministro anunció el inicio del proceso de licitación para avanzar con la edificación del nuevo hospital subzonal.

La obra contempla la ejecución de un edificio de 4.652 metros que aliviará la demanda del actual hospital municipal Marino Cassano y ampliará el acceso de la población a distintos servicios de salud de calidad, de mediana y alta complejidad.

El proyecto fue iniciado y licitado en la gestión del exministerio de Obras Públicas de la Nación que conducía Katopodis hasta 2023. Con el desfinanciamiento del actual gobierno de Milei, desde el Estado de la provincia de Buenos Aires decidieron retomar la obra y avanzar en la nueva licitación para su ejecución.

Obras en la costanera de Miramar

Además Katopodis visitó la costanera de Miramar junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, donde se realizaron tareas de defensa en la zona sur consistentes en la construcción de una protección para el muro que se encontraba deteriorado producto de las tempestades marinas -una muy severa de junio de 2023 que destruyó el sector-.

La situación generaba constantes anegamientos en las veredas adyacentes al muelle de la ciudad y el paseo costanero.

Así quedaron las obras de defensa costera en Miramar.

Las tareas realizadas en Miramar forman parte de un plan de 18 intervenciones de defensas costeras que se desarrollan en 11 municipios bonaerenses. La nueva estructura abarca 395 metros lineales y se extiende entre las calles 31 y 35. Asimismo, se generaron 920 m2 de nueva playa.

La obra permitirá prevenir el riesgo hídrico en Miramar y proteger a 90.000 personas entre habitantes y turistas que vacacionan en la ciudad. Además, disminuirán las probabilidades de inundaciones, anegamientos y daños asociados a la erosión costera y a la ocurrencia, cada vez con mayor frecuencia, de eventos climáticos extremos, como temporales, sudestadas y crecidas.