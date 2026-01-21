Así se verá el futuro hospital subzonal de Villa Gesell: 20.200 m² para mejorar la salud pública regional

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y en articulación con el Ministerio de Salud, adjudicó la obra para finalizar la primera etapa del nuevo hospital subzonal Carlos Idaho Gesell, luego de una licitación desarrollada en octubre pasado a la que se presentaron 13 oferentes.

Ubicado en la avenida Circunvalación y Paseo 109 de la ciudad de Villa Gesell, el futuro nosocomio comenzó a construirse en 2019 con fondos municipales y desde 2023 el proyecto fue cedido a la administración bonaerense a fin de poder darle continuidad a su concreción.

Vista área de la futura infraestructura hospitalaria de Villa Gesell, con un avance de obra del 30%.

Este miércoles, en ocasión de la visita del gobernador Axel Kicillof a la región, se concretó la firma del acta de adjudicación de la obra, en un acto encabezado por el mandatario, su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, todos acompañados por la vicegobernadora, Verónica Magario y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Esta gran infraestructura aliviará la demanda en el hospital municipal y mejorará el acceso a la salud pública con servicios de calidad” aseguró Katopodis al respecto de la inversión.

En esa línea el ministro agregó: “Recuperar esta obra es recuperar un derecho, es cuidar a la comunidad y es reafirmar que el Estado tiene un rol central: garantizar salud para todos y todas”.

Katopodis y Kicillof en Villa Gesell, al adjudicar la obra del hospital zonal.

Así será el futuro hospital subzonal de Villa Gesell

Las obras de la etapa 1 contemplan la finalización y puesta en funcionamiento de los servicios de la planta baja. Allí, se completarán las áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos; acceso general; sector de diagnóstico y tratamiento; laboratorio; administración y hall técnico; entre otros.

A partir de una inversión estimada actualizada de $10.489 millones, el proyecto completo contempla ejecutar obras sobre una superficie total de 20.250 m², que incluye 7.250 m² construidos a intervenir y 13.000 m² de espacios exteriores.

El proyecto inicial, que comenzó a ejecutar el municipio en 2019, financiado con fondos propios, alcanzó un avance físico del 30%, pero el incremento de los costos hizo necesario contar con un respaldo mayor. Por eso, en 2023 fue cedido al gobierno provincial para su finalización.

Se trata de una obra estratégica que responde a una demanda histórica de las y los vecinos de la ciudad, y que permitirá mejorar el servicio de salud pública, con la atención de alta complejidad y equipos profesionales de calidad.

El hospital se incorporará a la red de instituciones provinciales de la Región Sanitaria VIII, para ampliar y fortalecer la atención en distintas especialidades para el cuidado de miles de bonaerenses que viven en Villa Gesell y en otras localidades.