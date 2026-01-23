No creo en el amor: se separaron Facundo Arana y María Susini

Son una de las parejas más queridas del medio, y la noticia sorprendió a todo el medio artístico: Facundo Arana y María Susini decidieron poner punto final a su relación de 19 años y, según trascendió, la ahora ex pareja que tiene tres hijos en común, inició el trámite de divorcio.

“Ellos obviamente se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero no funcionan más como pareja. Ella empieza a hablar del tema y por eso llega a mis oídos, y habló mucho del tema también en un viaje, y ahí es donde yo empiezo a seguir la ruta de todo esto”, contó Pepe Ochoa cuando dio la primicia al aire de LAM (América).

En esa línea, indicó que la separación fue en buenos términos: “Ellos están en este momento juntos, se muestran juntos en Mar del Plata, porque no hay ningún problema, pero, bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”.

“Ella lo habla más que él, él todavía está reticente con esta situación, pero bueno, se terminó el amor”, añadió el productor del ciclo.

La pareja se conoció en 2007 y, luego de tener a sus tres hijos. Araana le propuso casamiento en la cima del Monte Everest, a cinco mil metros de altura.