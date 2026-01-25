Un carpincho en el mar: sorpresa en las playas del sur

El carpincho se dio un baño en medio del domingo con un calor abrasador.

La presencia de un carpincho en una playa del sur llamó la atención de turistas y vecinos que disfrutan de un domingo a puro calor, en una postal poco frecuente, ya que se trata de animales propios de ambientes de agua dulce.

La inusual escena se registró este domingo en el sector costero del barrio Alfar, más precisamente a la altura del parador Rilanco.

El carpincho, o capibara para los más pequeños, fue divisado en horas de la madrugada y hacia el mediodía del domingo aún permanecía en el sector. Se cree que habría llegado al mar nadando por el arroyo Corrientes, cuya desembocadura se encuentra a pocos metros del lugar.

Especialistas aseguran que una exposición ocasional de un carpincho al agua salada no es perjudicial para su salud, aunque si la situación se prolonga demasiado no resulta ideal, ya que se trata de un hábitat impropio.