Video: sorpresa por un carpincho suelto en la ruta

El carpincho fue encontrado al costado de la ruta en Batán.

Un animalito sorprendió a los habitantes de la ciudad de Batán esta madrugada cuando fue descubierto a un costado de la ruta por los vecinos que se mostraron atónitos.

Pajaritos, perros y hasta caballos pueden aparecen en la zona pero pocas veces se cruzan con carpinchos, en especial de semejante tamaño.

"Fue hoy a las 5 de la madrugada, me sorprendió, lo vi cuando me iba a trabajar", contó Carlos a 0223 al enviar el video donde se observa al "capibara" marplatense cercano al boulevard de la ruta 88.

"Caculo que algún vecino lo ha criado y se le ha escapado. Llamé a la comisaría y di aviso pero me venía el colectivo y me tenía que ir a trabajar así que no lo vi más. Se fue bordeando en contramano para el lado de Otamendi", detalló el hombre.

No solo en Nordelta

Si bien muchos conocieron a este simpático animalito por los videos que llegan de la zona de Nordelta, donde los carpinchos conviven a diario con las personas en barrios privados, también se encuentran en General Pueyrredon.

Se trata de los roedores vivientes de mayor tamaño del mundo (pueden pesar hasta 60 kilos y medir hasta 1,30 metros) y en Mar del Plata se los puede encontrar en la Laguna de los Padres y alrededores.

"Los carpinchos son parte de los roedores sudamericanos como el cuis, la mara y la nutria. Están distribuidos desde las zonas más tropicales de América del Sur hasta el sur de la provincia de Buenos Aires", indicó Aldo Vassallo, doctor del Departamento de Biología de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp).

"Son animales que tienen movilidad, pueden recorrer distancias relativamente grandes y son estrictamente herbívoros. Tienen una dieta vegetal. No son agresivos, pero se defienden como cualquier animal si son agredidos. Una mordida podría causar daño por el tamaño que tienen", precisó en declaraciones a 0223.

En este caso, los especialistas recomiendan que es necesario comunicarse con las autoridades municipales, de Fauna o a Defensa Civil (103) y no molestar a los animalitos o acercarse.