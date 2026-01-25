Playa y a esperar que acompañe el cielo: así estará el tiempo en el último domingo de enero

El mar será refugio para enfrentar la continuidad de las temperaturas elevadas.

La temporada marplatense transita lo que históricamente es el fin de semana más movido de enero, en un domingo donde todas las miradas están puestas en la evolución del tiempo.

En ese sentido, el pronóstico augura otra jornada de intenso calor, aunque promediando la tarde podría llegar la indeseada lluvia.

De acuerdo a lo previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana presentará cielo nublado, con temperaturas que llegarán a los 28°C y vientos leves de entre 13 y 22 km/h desde el norte.

La playa será refugio para enfrentar la continuidad de las temperaturas elevadas.

Por la tarde, la temperatura seguirá en ascenso y alcanzará los 30°C, pero con la posibilidad de lluvias leves, en torno al 10% de probabilidades. Los vientos aumentarían su intensidad hasta los 31 km/h, rotando al noreste y con ráfagas de hasta 50 km/h.

Con estos nuevos parámetros de temperaturas, el SMN dio el baja el alerta por temperaturas extremas en Mar del Plata, permaneciendo vigente solamente para un sector rural hacia el oeste de General Pueyrredon.

Finalmente, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá durante la noche en el mismo margen, con temperaturas que descenderán hasta los 26°C.