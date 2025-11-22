Se les cruzó un carpincho en la madrugada en ruta 2: el animal murió y el frente del auto quedó destruido

Así quedó el frente del vehículo siniestrado en ruta 2 este sábado en la madrugada.

Un incidente vial se registró este sábado a última hora de la madrugada protagonizado por un vehículo que circulaba por ruta 2 en dirección hacia Mar del Plata. Según precisaron fuentes de la policía vial en contacto con 0223, un rodado chocó a un carpincho que cruzaba la carretera.

De acuerdo a lo reportado por la empresa Aubasa, concesionaria de la ruta, el hecho ocurrió minutos después de la hora 5 a la altura del kilómetro 375, en cercanías de la localidad marchiquitense de Vivoratá.

Los efectivos de la policía bonaerense recibieron un llamado de alerta y al intervenir en el lugar constataron que el incidente había afectado uno de los carriles de circulación.

En el sitio había un auto marca Peugeot modelo 208 con cinco ocupantes. Aunque afortunadamente solo hubo que lamentar daños materiales en la carrocería del rodado, el animal -de gran tamaño- no pudo sobrevivir al impacto.

El carpincho de gran tamaño muerto en ruta 2.

Una grúa de la citada compañía retiró el vehículo minutos después y la traza quedó finalmente liberada.