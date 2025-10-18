Indignante video: empleados de un barrio privado golpearon a un carpincho casi hasta matarlo

El horror se apoderó de los habitantes de la localidad bonaerense de Canning luego de que se difundieran estremecedoras imágenes de un carpincho siendo brutalmente golpeado por un grupo de personas en un country.

Según trascendió en las últimas horas, un grupo de hombres, que trabajarían para una empresa de mantenimiento terciarizada, golpeó a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico, y, a pesar de ser advertidos, continuaron con la brutal golpiza en el barrio privado Lares.

El caso se conoció por los videos que los vecinos difundieron en donde se ve a tres personas que perseguían al animal con un fierro y sin importarles los gritos de los dueños de las casas aledañas. Sobre el terreno en donde el capibara se refugió, continuaron las agresiones.

En los cortos, se puede escuchar los gritos desesperados de un matrimonio que describen que, a continuación, los agresores retomaron su objetivo y esta vez con una soga: “Les estoy gritando que dejen al animal porque lo están terminando de ahorcar y le vuelven a pegar con un palo. El de la seguridad mira y no hace absolutamente nada”.

“Escuchamos gritos de dolor de un animal y corrimos al jardín porque nuestra perra justo estaba afuera. Vimos a tres personas en uno de los lotes que linda con mi casa en la parte de atrás, mientras agredían al capibara con un palo de metal muy grande y muy pesado”.

Según el relato, los atacantes suelen realizar tareas de mantenimiento en el lugar: “Le pegaron en el lomo, muchísimas veces en la cabeza, en su carita, en la nuca. Les gritamos para que no lo hagan más, que no había razón para hacerlo. Los obreros también lo filmaron. No les importó nada porque lo querían matar y subirlo a una camioneta que tenían”.

Finalmente, debió intervenir personal del área de Fauna del municipio de Ezeiza para rescatar al animal.