Incendiaron una camioneta, el fuego se extendió a un baldío y hubo alarma entre los vecinos

El incendio de la camioneta se propagó hacia un terreno baldío, que ardió en llamas. Foto: captura video.

Una camioneta incendiada y el rápido avance del fuego hacia un terreno baldío con pastizales altos generó una fuerte preocupación durante la madrugada en el barrio Villa Primera, donde el accionar de Bomberos evitó una tragedia.

El ataque ocurrió en horas de la madrugada en la calle México, entre Santa Cruz y Beruti, donde autores desconocidos incendiaron una camioneta Chevrolet S10 gris que se encontraba abandonada. El vehículo no tenía chapa patente y su motor estaba desarmado en la caja descubierta, donde también permanecía el asiento trasero.

Una vez que las llamas tomaron por completo la camioneta, el fuego se extendió rápidamente hacia el terreno baldío ubicado sobre ese frente de la calle México, lo que generó preocupación entre los vecinos de viviendas de la misma manzana, especialmente por la presencia de pastos secos.

En ese marco, se dio aviso a los servicios de emergencias y una dotación de Bomberos se hizo presente en el lugar. Tras un intenso trabajo, lograron controlar el incendio y evitar mayores daños materiales, sin que se registraran personas heridas ni asistidas.