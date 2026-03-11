Impresionante incendio en el Casino de Mendoza: no hubo víctimas ni heridos graves

Un incendio de enormes magnitudes se desató esta tarde en el Casino de Mendoza, ubicado en el departamento de San Martín. El fuego provocó una densa columna de humo que era visible desde distintos puntos del este provincial. En el lugar trabajaron varias dotaciones de bomberos para lograr contener la situación.

En el operativo de emergencia rápidamente desplegado tuvo participación Bomberos de distintos departamentos de la Provincia, personal policial y equipos de Defensa Civil. Según el Ministerio de Seguridad, el incendio abarcó gran parte de la estructura del complejo, incluida la zona del casino y los sectores aledaños, como la clínica y el gimnasio que funcionan en el mismo predio.

Las autoridades confirmaron que aún no hay una cifra precisa sobre los daños ocasionados por el incendio. El jefe de Defensa Civil de San Martín Hernán Pérez destacó que no se registraron víctimas fatales ni heridos de gravedad, ya que se logró evacuar a tiempo a todo el edificio.

Según trascendió, el fuego se habría iniciado en la sala de juegos, aunque la causa del siniestro no fue confirmada. Cerca de las cinco de la tarde las autoridades informaron que solo dos personas permanecían en el techo del edificio, mientras continuaban las tareas para controlar el fuego.

La Policía de Mendoza estableció un perímetro de seguridad en los alrededores del casino para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar a los vecinos. Pasadas las 18, Defensa Civil confirmó que el incendio fue controlado.