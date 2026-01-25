Tensión durante la madrugada: se incendió una gomería y el accionar de Bomberos evitó una tragedia

El accionar de los Bomberos evitó una tragedia en la zona de Estrada y la costa.

Un incendio en una gomería generó una fuerte conmoción entre los vecinos de la zona de Estrada y la costa, donde el rápido accionar de Bomberos evitó mayores consecuencias y, sobre todo, que las llamas se extendieran hacia las viviendas aledañas.

El hecho ocurrió cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada, en un local comercial de Estrada y Esquiú, a metros de la costa, y cuando el negocio se encontraba cerrado.

Tras el aviso de vecinos alertados por el fuego, al menos dos dotaciones del cuartel de Caisamar acudieron al lugar para combatir y controlar las llamas, cuando amenazaban con extenderse hacia las casas lindantes.

El accionar también tuvo sus complicaciones debido al alto componente tóxico del caucho expuesto al fuego, aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas. En el operativo también colaboró un camión cisterna perteneciente al Cuartel Central de Bomberos.