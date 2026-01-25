Con una tormenta, el lunes le pone fin a la racha de días de playa en Mar del Plata

En el atardecer dará vuelta el viento, del noreste al sudeste, y se desatará una tormenta.

Después de una seguidilla de días calurosos y sin precipitaciones, ideales para disfrutar de la playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas aisladas para la tarde y noche de este lunes en Mar del Plata.

Pero antes, el domingo terminará ideal para pasear o comer afuera, con 26 grados, el cielo mayormenta nublado y ráfagas del norte a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

Sin embargo, las altas temperaturas no se irán así como si nada y el organismo prevé una máxima de 30° y mínima de 20° para la siguiente jornada, con fuertes vientos del noreste a la madrugada.

Pronóstico alentador para el resto de la semana en Mar del Plata.

Aunque el cielo permanecerá cubierto desde la mañana, en la que el termómetro llegará velozmente a los 28°, las primeras gotas comenzarían a caer a partir de la tarde y se extenderían hasta la noche, de acuerdo al pronóstico.

Al mismo tiempo, en las últimas horas dará vuelta el viento, del noreste al sudeste, y en ese período las probabilidades de tormenta son superiores.

No obstante, no vendrá una racha de días frescos ni similar, y al contrario, se esperan máximas por encima de los 25° y otros que alcancen los 30°.