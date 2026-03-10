El miércoles, un plagio del martes: el pronóstico del tiempo promete a medias en Mar del Plata

Las ráfagas de viento, el principal problema de la temporada en Mar del Plata.

Después de una jornada con temperatura agradable y ráfagas del noreste que levantaron por la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un miércoles con condiciones similares, positivas pero algo cambiantes.

En primer lugar, para el desenlace de este martes se prevé que el termómetro marque 18°, el cielo permanezca algo nublado e intenso viento de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sector noreste, lo que se repite y seguirá repitiendo en Mar del Plata.

De acuerdo al organismo, el miércoles nos depara la ídem máxima de 24° y una mínima más interesante de 15°, junto al cielo algo nublado a lo largo de todo el día, con momentos de sol para tomar una pizca de vitamina D.

Más allá de este encantador panorama para la segunda semana de marzo, por la tarde se prevén ráfagas de hasta 50 km/h del noreste y de hasta 59 km/h en la noche, después de una mañana con una velocidad más suave (13 - 22).

El dato esperanzador del SMN es que la temperatura irá en aumento en la corriente semana con máximas que oscilan los 25 y 30 grados. El verano todavía no se quiere despedir de la ciudad y se estira un poco más.