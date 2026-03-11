Un jueves ideal para Mary Poppins en Mar del Plata: pronostican viento insoportable del este

Las ráfagas del noreste y este correrán a una velocidad de hasta 50 km/h en toda la jornada.

Después de un día con condiciones agradables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un jueves con temperatura perfecta en Mar del Plata, aunque las fuertes ráfagas de viento serán un fastidio a lo largo de toda la jornada.

En principio, se espera que el miércoles culmine con una noche tranquila, en la que los 20°, el viento calmo del este y el cielo algo nublado generarán un escenario ideal para los amantes de "cortar la semana" que eligen salir a pasear y deleitarse con los atractivos de la ciudad.

De todos modos, la máxima de 25° habilita a disfrutar del aire libre.

En tanto al jueves, el organismo prevé que la temperatura alcance una máxima de 25° con una mínima de 16°, pero más allá de ese entusiasmante factor, será contrarrestado por la fuerza del viento, que tendrá rotaciones y soplará siempre a 50 kilómetros por hora (km/h).

Con ráfagas que se mantendrán a esa velocidad, correrá a la madrugada y mañana del noreste, a la tarde desde el este y a la noche retornará al sector en que comenzó.

Por su lado, el SMN anunció un viernes aún más caluroso, con una máxima de 26°, viento norte fuerte en las primeras horas y una merma durante la tarde, especialmente para disfrutar de las playas marplatenses sin ser golpeados por arena.