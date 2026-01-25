Un inusual fenómeno embelleció el cielo de Mar del Plata: "No suele darse en estas latitudes, es bastante raro"

Un arcoíris de fuego embelleció el cielo de Mar del Plata.

Un sorprendente e inusual fenómeno óptico atmosférico captó la atención de turistas y locales que disfrutaban de las playas de Mar del Plata durante la tarde de este domingo.

Un arcoíris, aunque sin arco y derecho, y por ende más corto, se logró apreciar alrededor de las 14 en la costa, puntualmente en Cabo Corrientes, aunque también fue visible en otras zonas.

Denominado como arco circunhorizontal (horizontal a la superficie terrestre) o arcoíris de fuego, se diferencia por su mayor espesor y debido que no es causado por la refracción de luz en gotas de agua, sino a través de cristales de hielo en nubes cirrus.

El especialista aseguró que es "raro" que este tipo de fenómeno suceda en Mar del Plata.

En palabras del meteorólogo Sebastián Pagliarino, sucede "por la refraccion de la luz solar con las nubes, especificamente con las cirrus, ya que acumulan cristales de hielo".

A su vez, precisó que "en este caso no ocurre por una precipitación, sino por las nubes, y además porque el sol está en su punto máximo de altura, lo que se da en verano".

Por otro lado, el especialista marplatense detalló que "no es un fenómeno que suele darse en estas latitudes, sino que es un fenómeno mas de las montañas" y aseguró que "es bastante raro que acá se dé".

Por este motivo, aquellos que consiguieron apreciar el arco circunhorizontal se deben sentir afortunados por la impresionante postal que les regaló el cielo de Mar del Plata, en una jornada ideal de 30 grados.

Más detalles de la sorprendente aparición

Este fenómeno tiene lugar solo cuando el sol está alto en el cielo, por lo menos 58° sobre el horizonte, y solo puede ocurrir en presencia de nubes cirrus, por lo que no puede ser observado en latitudes superiores a 55°, excepto ocasionalmente desde montañas, como señaló Pagliarino.

Suele apreciarse en latitudes medias (entre 55° N y 55° S), siendo más extraño hacia los polos.

Es inusual porque los cristales de hielo deben estar alineados horizontalmente para refractar el alto sol. El arco es formado a medida que los rayos de luz entran en los cristales hexagonales planos orientados horizontalmente a través de una cara de lado vertical, y salen por la cara inferior.

Asimismo, es la inclinación de 90° la que produce los colores, y si la alineación de los cristales es correcta, hace que la nube cirrus completa brille como una llama arcoíris.