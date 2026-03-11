¿Da para playa?: el pronóstico da buenas noticias para Mar del Plata

Este miércoles 11 de marzo comenzó con un cielo despejado y una temperatura para empezar la jornada con algún abrigo aunque al mediodía el tiempo invite para ir a la playa.

A las 8, la mañana arrancó con 14,8°C en Mar del Plata, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): la temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 24°C, en un día que se presentará estable y sin probabilidades de lluvia.

La humedad se mantiene elevada, cerca del 99%, mientras que el viento se encuentra en calma durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad alcanza los 10 kilómetros y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.

Cómo seguirá el día

Para el resto de la jornada se espera un cielo algo nublado durante la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y nuevamente algo nublado hacia la noche.

Las probabilidades de precipitación son prácticamente nulas durante todo el día, con valores entre 0% y 10%.

En cuanto al viento, soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.