¿Da para playa?: el pronóstico da buenas noticias para Mar del Plata
La mañana comenzó con un cielo mayormente despejado. Cómo sigue el tiempo el resto del día.
Este miércoles 11 de marzo comenzó con un cielo despejado y una temperatura para empezar la jornada con algún abrigo aunque al mediodía el tiempo invite para ir a la playa.
A las 8, la mañana arrancó con 14,8°C en Mar del Plata, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): la temperatura mínima será de 12°C y la máxima alcanzará los 24°C, en un día que se presentará estable y sin probabilidades de lluvia.
La humedad se mantiene elevada, cerca del 99%, mientras que el viento se encuentra en calma durante las primeras horas de la mañana. La visibilidad alcanza los 10 kilómetros y la presión atmosférica se ubica en 1019 hPa.
Cómo seguirá el día
Para el resto de la jornada se espera un cielo algo nublado durante la mañana, pasando a parcialmente nublado por la tarde y nuevamente algo nublado hacia la noche.
Las probabilidades de precipitación son prácticamente nulas durante todo el día, con valores entre 0% y 10%.
En cuanto al viento, soplará principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
