Caos en el barrio Aeroparque: niños y adultos intoxicados por un impresionante incendio intencional

El enojo de los vecinos por el trabajo de los bomberos en la zona.

Vecinos del barrio Aeroparque vivieron un fin de semana de terror por un incendio forestal que puso en riesgo sus viviendas y provocó la intoxicación de varios niños y adultos.

Según denunciaron a 0223, las llamas se iniciaron de manera "intencional" el sábado por la noche. Desde entonces, los propios habitantes de la zona intentaron sofocarlas por sus propios medios, aunque el calor y el viento dificultaron las tareas.

Además, la crítica situación se agravó debido a que, según advirtieron, tan solo asistió una dotación de bomberos que resultó insuficiente para controlar el fuego.

Pero también, los damnificados remarcaron que las autoridades no solicitaron refuerzos a pesar de un percance logístico: el camión de bomberos se estancó esta tarde y no lograban retirarlo del lugar mientras el incendio seguía avanzando.

Como consecuencia de la exposición directa al humo durante los trabajos y esfuerzos, tanto menores como adultos requirieron atención médica. Si bien lograron apagar los focos más cercanos a las propiedades, el siniestro continúa activo en sectores próximos a la Base Aérea, manteniendo en alerta máxima a los vecinos del extremo norte marplatense.