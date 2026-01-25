Caos en el barrio Aeroparque: niños y adultos intoxicados por un impresionante incendio intencional
Consiguieron extinguir las llamas cercanas a las viviendas, aunque el siniestro se mantiene activo en una zona próxima a la Base Aérea.
Vecinos del barrio Aeroparque vivieron un fin de semana de terror por un incendio forestal que puso en riesgo sus viviendas y provocó la intoxicación de varios niños y adultos.
Según denunciaron a 0223, las llamas se iniciaron de manera "intencional" el sábado por la noche. Desde entonces, los propios habitantes de la zona intentaron sofocarlas por sus propios medios, aunque el calor y el viento dificultaron las tareas.
Además, la crítica situación se agravó debido a que, según advirtieron, tan solo asistió una dotación de bomberos que resultó insuficiente para controlar el fuego.
Pero también, los damnificados remarcaron que las autoridades no solicitaron refuerzos a pesar de un percance logístico: el camión de bomberos se estancó esta tarde y no lograban retirarlo del lugar mientras el incendio seguía avanzando.
Como consecuencia de la exposición directa al humo durante los trabajos y esfuerzos, tanto menores como adultos requirieron atención médica. Si bien lograron apagar los focos más cercanos a las propiedades, el siniestro continúa activo en sectores próximos a la Base Aérea, manteniendo en alerta máxima a los vecinos del extremo norte marplatense.
