Mapa del delito en Mar del Plata: crearon un sitio para registrar los robos en la ciudad

Un mapa del delito en la ciudad de Mar del Plata acaba de generar la posibilidad de que las y los vecinos puedan cargar en una web los hechos que los mantuvieron como protagonistas damnificados y especificar qué les sustrajeron. Es un proyecto de "Robos MDP", una plataforma que nació a partir de la historia de un marplatense, que recuperó su vehículo robado gracias a las redes sociales.

"La comunidad reaccionó rápidamente, compartió información clave y colaboró de forma desinteresada para que el vecino recupere su auto y ahí comprendimos el enorme poder que tienen las redes, cuando se usan para cuidarnos entre todos", expresaron los creadores del registro, que arrancó desde una cuenta de Instagram y ya se convirtió en un canal masivo.

"La interacción con la ciudadanía creció tanto que comenzamos a recibir a diario reportes, fotos, videos y ubicaciones enviadas directamente por los vecinos. Gracias a esa colaboración constante, ya se han recuperado más de 350 vehículos robados en distintos barrios de Mar del Plata", contaron.

El mapa del delito de Robos MDP

A partir de ello, trabajaron en la posibilidad de que las y los vecinos puedan cargar datos en la plataforma, para construir estadísticas de primera mano e incluso localizar en qué zonas de Mar del Plata se roba más, en qué horarios o bajo qué modalidades. El "Mapa del Delito" es una herramienta pública y transparente, que permite cargar hechos delictivos en segundos y ver el mapa completo en tiempo real.

A través de la plataforma se intenta generar una dinámica recíproca que resulte favorable para la recuperación de vehículos robados, ya que con la información del mapa, cualquier persona puede ver uno y reportarlo. "Robos MDP colabora con las autoridades, aportando datos, testimonios, ubicaciones y material audiovisual cuando es necesario para ayudar a la identificación de delincuentes", agregaron los creadores de la plataforma.

"La comunidad confía en nosotros, y esa confianza se traslada en información que muchas veces termina siendo clave para resolver casos. Nuestro único objetivo es visibilizar la realidad, unir a los vecinos y brindar herramientas que realmente sirvan para cuidarnos mejor", sintetizaron.

Las y los vecinos que quieran cargar reportes o explorar el mapa del delito en tiempo real pueden hacerlo visitando la web, www.robosmdp.com.ar.