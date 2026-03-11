Seguidilla de ganadores en Quini 6: diez apostadores se hicieron millonarios en el sorteo del miércoles 11 de marzo

El sorteo número 3355 del Quini 6 de este miércoles 11 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 3.800 millones de pesos, con más de 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 831 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 18 - 20 - 09 - 14 - 12 - 11. En esta modalidad hubo dos ganadores con seis aciertos y cada uno se llevó $390 millones. Los apostadores hicieron sus jugadas en agencias de San Rafael, Mendoza, y en Victoria, Entre Ríos, respectivamente.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 831 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 21 - 31 - 23 - 14 - 15 - 07. En esta modalidad hubo un ganador de la provincia de Chaco que acertó los seis aciertos y se quedó con el pozo de $780 millones.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 11 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.692 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 03 - 09 - 40 - 21 - 16 - 19. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 301 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 10 - 35 - 43 - 21 - 44 - 09. Hubo 7 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 43 millones de pesos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 4.400 millones de pesos.