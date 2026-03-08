Quini 6: resultados y ganadores del sorteo del domingo 8 de marzo

El sorteo número 3354 del Quini 6 de este domingo 8 de marzo puso en juego esta noche un pozo de más de 3.550 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 844 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 13 - 10 - 37 - 21 - 06 - 00. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 844 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 27 - 18 - 34 - 06 - 04 - 01. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 8 de marzo

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.341 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 33 - 29 - 43 - 05 - 27 - 37. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 388 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 25 - 36 - 28 - 19 - 14 - 16. Hubo 35 ganadores con 5 aciertos, cada uno de ellos se llevó más de 11 millones de pesos.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 3.800 millones de pesos.