"¿Otra vez vos?": un apostador ganó dos veces el Quini 6 y se llevó más de 15 millones

El sorteo 3341 del Quini 6 realizado el miércoles 21 de enero dejó un hecho poco común: un apostador volvió a ganar el premio mayor, un suceso que ocurre con una probabilidad extremadamente baja en este juego.

El afortunado realizó su jugada en la Agencia de Lotería N° 9002/02 "Los Amigos", ubicada en la ciudad de Reconquista, provincia de Santa Fe. Con la combinación 06 - 08 - 27 - 31 - 33 – 40, acertó seis números en la modalidad Siempre Sale y obtuvo un premio neto de $15.434.207, luego de la deducción impositiva. Inicialmente, el monto superaba los 21 millones, pero los impuestos descontaron parte del total.

El jugador habitual de la Agencia de Lotería 'Los Amigos' acertó seis números en la modalidad Siempre Sale

Romina Forte, titular de la agencia, destacó que el ganador es "un cliente habitual" y relató la reacción que tuvo al conocer la noticia: "Fue una situación de risa, de decirle: ¿otra vez vos?". Además, recordó que "hace 6 o 7 años ya había sacado un premio importante", evidenciando que no es la primera vez que la suerte lo acompaña.

Respecto a los impuestos aplicados, el cálculo consta de dos etapas. Primero, se determina el 90 % del premio total, ya que el 10 % restante corresponde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran ganancia efectiva. Luego, sobre ese 90 % se aplica un 31 % que representa la carga impositiva vigente para premios de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

El ganador sumó un premio de $15.434.207 tras impuestos.

En cuanto a las posibilidades de obtener un premio así, el economista Federico Alonso compartió en la red social X (antes Twitter) un análisis matemático que responde a la consulta de un amigo. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819, lo que subraya la excepcionalidad de que un mismo jugador haya resultado ganador en dos ocasiones.