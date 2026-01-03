Tensión máxima en Venezuela: Trump capturó a Maduro y a su esposa

El presidente de EE.UU, Donald Trump, ofreció las primeras declaraciones, tras haber ordenado un ataque militar contra suelo venezolano, sustentado en una supuesta operación anticárteles que Caracas denunció insistentemente como una "agresión" para propiciar un "cambio de régimen", cuyo objetivo final es apoderarse de las vastas riquezas de la nación bolivariana, especialmente las petrolíferas y gasíferas.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país", escribió el mandatario estadounidense en Truth Social.

Asimismo, agregó que la operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. "Próximamente se darán a conocer más detalles. Hoy, a las 11:00 horas, se celebrará una rueda de prensa en Mar-a-Lago", informó.

A la par la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, confirmó este sábado el secuestro del presidente del país, Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores, por parte de EE.UU.

"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", aseveró Rodríguez en declaraciones a Venezolana de Televisión (VTV), tras confirmar el asesinato de soldados y población durante el operativo militar estadounidense, que perpetró bombardeos contra la ciudad de Caracas y otros tres estados del país.

"Gravísima agresión militar"

El Gobierno venezolano se pronunció este sábado luego del primer ataque aéreo perpetrado por EE.UU. contra la ciudad de Caracas "y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", tildado como una "gravísima agresión militar".

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", indica un comunicado oficial.

En la madrugada se escucharon detonaciones en varios puntos de la capital venezolana. Reportes de redes sociales también indican el sobrevuelo de helicópteros.

En el comunicado, Caracas advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación".