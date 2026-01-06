De Venezuela a Mar del Plata: el Concejo Deliberante debatirá la situación tras el operativo de EE.UU.

El Concejo Deliberante se prepara para incorporar al debate legislativo el primer proyecto que pone la mirada en la situación política y social de Venezuela. La iniciativa fue presentada en las últimas horas por el bloque de la Coalición Cívica, con el objetivo de expresar la posición del cuerpo legislativo local frente a los recientes acontecimientos en la República Bolivariana.

La propuesta, que ingresó formalmente para ser tratada en las próximas sesiones, se apoya en una lectura focalizada en la situación política interna del país caribeño y en el escenario que se abre tras el operativo que derivó en la detención del presidente Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, el texto evita pronunciarse sobre la naturaleza del accionar de Estados Unidos, cuestionado por distintos sectores por su presunta incompatibilidad con el derecho público internacional.

El concejal Guido García impulsa una declaración del Concejo Deliberante.

La resolución impulsada por el concejal Guido García plantea que el legislativo local exprese su deseo de que la salida del poder de Nicolás Maduro derive en una pronta restauración del orden institucional, una democracia genuina y la plena vigencia del Estado de Derecho en la República Bolivariana de Venezuela, a través de mecanismos pacíficos, soberanos y democráticos.

En paralelo, la iniciativa incorpora la exigencia de la liberación de las personas detenidas por razones políticas en Venezuela, un punto que actualmente no forma parte de la mesa de negociación abierta entre el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y la continuidad del régimen chavista, ahora con Delcy Rodríguez como figura central.

Maduro se declaró inocente en la primera audiencia judicial. Imagen: ilustración oficial.

Finalmente, la resolución expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con los residentes de esa nacionalidad que hoy viven en Mar del Plata, en su aspiración de vivir en libertad y con pleno respeto a sus derechos fundamentales.

El expediente se convierte así en el primero vinculado de manera directa a la situación en Venezuela que llegará al Concejo Deliberante, donde se anticipa un debate con posturas divergentes entre los distintos bloques. El Pro y La Libertad Avanza ya manifestaron su alineamiento con la posición del gobierno estadounidense; la UCR planteó una postura que combina el pedido de fin del régimen chavista con el respeto al derecho internacional; mientras que Fuerza Patria, Frente Renovador y Acción Marplatense pusieron el acento en el carácter ilegal e ilegítimo del accionar de la administración Trump, junto a su dimensión geopolítica.