“Estamos devastados”: millonario robo a una histórica zinguería hace peligrar el trabajo de 6 familias

El robo ocurrió durante el fin de semana en una zinguería de la zona oeste marplatense. Imagen: captura video.

Un negocio familiar con 20 años de antigüedad y más de 40 en el rubro de la zinguería fue víctima de un robo durante el fin de semana, que los deja laboralmente paralizados debido a que el delincuente les sustrajo costosas herramientas.

En un video al que tuvo acceso 0223, se ve como fue parte del robo, ocurrido cerca de la 1.30 de la madrugada del lunes en el local de Juan B.Justo al 6400: un sujeto pasa varias veces por el frente del local y en un momento destruye la cortina y la vidriera, para en unos 5 minutos, salir con un valioso botín.

“Esto es un negocio muy familiar. La mayoría de las personas que estamos somos familia, mi viejo, mi hermano, yo. Después trabajan otros tres chicos más de afuera. Seremos seis familias, más o menos, pero todos mantenemos nuestra familia desde acá”, lamentó Luciano, uno de los propietarios de la Zinguería Juan B. Justo.

El comerciante detalló que además del dinero que había en la caja registradora, se llevaron un cajón repleto de herramientas Milwaukee, una soldadora, una atornilladora de impacto de Wall, un percutor de Wall, una amoladora de Wall y otras herramientas inalámbricas. “Calculamos que entre el cajón y las herramientas se deben haber llevado, entre baterías y todo, seis millones de pesos”, lamentó.

Un allegado al comercio, escribió a este portal y sostuvo que “el dueño y los trabajadores del lugar están devastados”. Y agregaron: “Si alguien tiene información sobre quién fue o si están ofreciendo las herramientas robadas, por favor, avisen”.