"Cuba e Irán son el próximo objetivo de Trump", dijo Ruckauf y aseguró que será antes de octubre

Luego del cimbronazo que generó la detención de Nicolás Maduro y su extracción de Venezuela por parte de Estados Unidos, distintos analistas observan cuáles podrían ser los siguientes pasos del presidente Donald Trump. En ese marco, el exvicepresidente Carlos Ruckauf adelantó su parecer con respecto a dos objetivos: Irán y Cuba.

Para el exfuncionario, la clave está en el discurso del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien compareció ante una audiencia en el senado estadounidense: "Sus dichos son de importancia muy significativa porque se refiere a lo que podrían hacer en Cuba", destacó.

El marco no es casual: el 3 de noviembre se desarrollarán las elecciones de medio término en EEUU y el panorama está muy polarizado, por lo que una acción que mueva la balanza el fundamental para Trump.

"Si cae el gobierno de Cuba, marcaría muchísimo la elección de representantes. La realidad es que hay submarinos y portaviones que están cercando la isla y parece ser que no van a dejar entrar petróleo, ni dejar llegar los cargamentos que han comprado", indicó Ruckauf.

Con respecto a estos movimientos marítimos, el exvicepresidente argentino fue riguroso: "Lo que quiere hacer Estados Unidos sobre Cuba no es una invasión sino un cerco por asfixia".

"Cuba es un objetivo de Trump y Marco Rubio, y es cercano, es para octubre o antes, para que pese en las elecciones a favor de los republicanos", agregó.

Irán es el otro punto de tensión, en especial después del ultimátum lanzado por el presidente estadounidense. Para Ruckauf, las condiciones que ponen son las que justamente no van a poder cumplir como país. "El ataque a Irán seguramente sea quirúrgico, como el que implicó la extracción de Maduro y va a ser para destruir las bases de ataque del país para que no puedan responderle a su flota", describió.