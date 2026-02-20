Lo mató a golpes tras una discusión de tránsito: el crimen fue grabado por los testigos

Un motociclista mató a golpes al conductor de un auto tras una discusión de tránsito.

Un brutal crimen ocurrido en Ranelagh, en el partido bonaerense de Berazategui, mantiene conmocionado a todo el país después de que se viralizaran videos de la salvaje golpiza grabados por testigos.

Una discusión de tránsito entre el conductor de un Corsa, de 51 años, y un motociclista, de 25, terminó de la peor manera. La violencia fue creciendo gradualmente en la esquina de la calle Agote y 366.

Por motivos que aún se investigan, las dos personas comenzaron a discutir y, según se puede observar en los registros, en un momento el dueño del auto tomó un palo y comenzó a golpear al motociclista.

El joven se defendió y logró repeler el ataque, pero no todo terminó ahí. En el segundo video se puede ver cómo el motociclista aborda nuevamente al dueño del Corsa y lo golpea en el piso dos veces con el palo, hasta matarlo.

Según el diario local La Misión pronto arribaron al lugar dos patrullas del Comando y una ambulancia del SAME, quienes constataron la muerte de la víctima. El joven de 25 años fue aprehendido y trasladado a la Seccional 2da de Ranelagh e imputado por homicidio.