Video: así fue el brutal bombardeo de Estados Unidos a Venezuela

Fuertes explosiones acompañadas por sonidos similares a los de aviones sobrevolando la zona se registraron alrededor de las 02:00 hora local (06:00 GMT) de este sábado en Caracas. El episodio fue atribuido a un ataque “a gran escala” llevado adelante por el ejército de Estados Unidos, según confirmó el presidente Donald Trump.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”, escribió el mandatario en un mensaje publicado en su red Truth Social.

A través de las redes sociales, numerosos usuarios difundieron videos que muestran explosiones y sobrevuelos en distintos puntos de la capital venezolana. En ese marco, también se reportaron ataques aéreos contra las bases militares de La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes aseguraron escuchar de manera constante el ruido de aeronaves sobre la ciudad.

Las grabaciones compartidas en plataformas sociales exhiben columnas de humo denso elevándose desde diferentes sectores de Caracas. Además, circularon imágenes de varios helicópteros Chinook sobrevolando la capital en medio de cortes de energía eléctrica que afectaron a amplias zonas.

Habitantes de La Guaira también reportaron explosiones, mientras que en Caracas se sucedían apagones y nuevas detonaciones, en un escenario que apunta a una escalada sin precedentes.

“Escuché explosiones desde las dos de la mañana. Hay pausas y vuelven. Ahora mismo sigo escuchando”, relató a AFP una pensionada de 67 años que pidió preservar su identidad. “Las ventanas retumbaron y me escondí en un cuarto sin ventanas”, agregó la mujer, que vive en un barrio cercano a Fuerte Tiuna, el principal complejo militar de Caracas.