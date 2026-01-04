Al fin llega el primer día del año caluroso para Mar del Plata: ¿vuelven los 30 grados?

Luego del temporal de viento que ocasionó destrozos y un domingo sin condiciones climáticas óptimas para disfrutar de la playa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó un lunes que le cambiará la cara al inicio de año, que empezó fresco en Mar del Plata.

En principio, de acuerdo al organismo, la jornada de este domingo concluirá con el cielo parcialmente nublado, unos 16 grados y al fin, un viento calmo del sector sudeste, aunque no se esperan precipitaciones.

Y mañana, lunes, finalmente repuntará la temperatura en la ciudad y tendremos el primer día de calor de este 2026. El día, despejado en su totalidad, comenzará con una mañana ideal de 21° y viento suave del noroeste.

En tanto a la máxima, que llegará después del mediodía, será de 27° y desde ese punto comenzará a aumentar la velocidad del viento, que rotará al noreste. Entonces, para la noche alcanzará su mayor intensidad, ya que están previstas ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).

Además, la temperatura tan solo bajará a 22° por la noche, para dar inicio a una siguiente jornada aún más calurosa y pesada: máxima de 31° y mínima de 15° en un martes ventoso y mayormente nublado.