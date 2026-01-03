Balnearios destrozados, árboles y techos caídos: así quedó la ciudad tras el feroz temporal

El temporal que castigó a la ciudad de Mar del Plata durante la noche del viernes (que tuvo una especial intensidad en la zona sur) dejó como saldo varios destrozos en distintos puntos.

A raíz de las ráfagas, muchos balnearios tuvieron que lamentar roturas de importancia en el armado de sus carpas y estructuras que quedaron inutilizables.

"En total hubo 15 actuaciones en la vía pública a raíz del viento de intensidad que soportó la ciudad. Alrededor de la 21 una ráfaga superior a los 80 km/h afectó mucho más la zona sur", explicaron desde Defensa Civil.

Al final de la jornada, hubo 5 árboles caídos, 2 intervenciones de Edea por postes derribados, 2 semáforos, una columna de alumbrado y otra telefónica caídos, y un gran trabajo nocturno para solucionar esos problemas.

"La pleamar es importante, el agua llegó hasta la línea de carpas y ahora estamos haciendo todas las recorridas costeras", contó a este medio Alfredo Rodríguez, titular del área.

Los videos aportados por los lectores a 0223 muestran que no sólo la zona sur fue afectada sino que también balnearios de Playa Grande y de la zona norte recibieron el castigo del viento.

Por otra parte, vecinos registraron daños en sus hogares como una usuaria que envió esta imagen con el techo completamente destruido. "El viento voló el techo del primer piso en Faro Norte, no hubo heridos por suerte pero están tratando de colocarlo nuevamente porque quedó colgando de los cables. Lo arrancó entero, por suerte no había nadie en la calle en ese momento sino hubiera sido una tragedia", sostuvo.