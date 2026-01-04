Reclaman que Mar del Plata "necesita más vuelos y trenes con mayor velocidad y frecuencia"

La entidad sostuvo que Mar del Plata cuenta con "los valores más bajos del país para una ciudad turística de esta escala".

La Cámara Marplatense de Empresas Comerciales y de Servicios (Cameco) manifestó un fuerte optimismo luego del cierre de diciembre y el movimiento registrado durante las fiestas de fin de año, donde señaló que Mar del Plata atraviesa un muy buen comienzo de temporada y se prepara para un verano con alta afluencia turística.

De acuerdo al comunicado, el balance de la última semana del año fue claramente positivo. Muchas familias eligieron la ciudad para despedir el 2025 y permanecer por estadías de 7, 8 y hasta 10 días, lo que se tradujo en playas colmadas y una intensa actividad comercial y recreativa.

Según los datos proporcionados por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg), la ocupación hotelera para Año Nuevo alcanzó el 73%, superando los niveles de Navidad y cumpliendo con las expectativas de los establecimientos del sector.

“Estamos con muchas expectativas. Mucha gente eligió la ´Feliz’ para pasar las fiestas y despedir el año. Fue un acontecimiento muy importante. Vimos playas llenas y una ciudad muy activa, lo que nos indica que las proyecciones de cara al resto del verano son muy buenas”, señalaron desde la entidad.

Además, Cameco destacó que este año la ciudad vuelve a contar con la playa olímpica, lo que reafirma que Mar del Plata es una de las grandes elegidas por el deporte a nivel nacional. En este espacio, ubicado en el sector de Varese y también en Balneario Horizonte, estarán presentes diversas federaciones deportivas, con actividades que se extenderán a otras zonas.

En paralelo, subrayaron también el rol central de la ciudad en materia cultural: “Nuevamente, Mar del Plata es la capital del teatro de la Argentina, ofreciendo una gran variedad de obras a precios muy accesibles, lo que permite que las familias tengan la oportunidad de encontrar todo en la ciudad; mar, deporte, gastronomía, comercio y una cartelera teatral de primer nivel”.

Del mismo modo, destacaron que los precios resultan altamente competitivos a nivel nacional, con grandes ofertas y propuestas para todos los gustos, ubicándose entre los valores más bajos del país para una ciudad turística de esta escala, y que la gastronomía marplatense reúne una enorme variedad de opciones, que van desde menús económicos hasta propuestas de alta cocina, combinando una de las mayores variedades de precios con muy buena calidad.

Por otra parte, Cameco hizo hincapié en la importancia de mirar a la ciudad en su conjunto y no solo a un sector puntual. En ese sentido, valoraron el boom de inversión en nuevos edificios que se registra actualmente: se están construyendo modernas torres, especialmente hacia la zona norte, configurando un crecimiento inmobiliario que permite apreciar la costa, al tiempo que impulsa la actividad económica y la generación de empleo.

No obstante, el organismo consideró clave avanzar en mejoras estructurales en materia de transporte y accesibilidad. “Es necesario que, en forma conjunta, sectores privados y públicos trabajemos para lograr una mayor conectividad aérea y ferroviaria. Mar del Plata necesita una conectividad muy fuerte: más vuelos y trenes con mayor velocidad y frecuencia. Esto permitirá que llegue más gente de todo el país y del exterior, con vuelos directos desde y hacia otras ciudades que no sean únicamente Buenos Aires. Es un aspecto fundamental para seguir creciendo”, enfatizaron.