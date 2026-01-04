Dos ladrones armados robaron una camioneta con un gatito recién rescatado adentro: "Necesitamos encontrarlo"

Dos ladrones armados asaltaron este sábado a una rescatista de animales en la puerta de Zoonosis y se llevaron su camioneta Partner, en la cual se encontraba un gatito que había sido rescatado hace tan solo una semana.

La víctima se trata de la tía de la mujer responsable de Transita Huellitas, una red de tránsito de animales en Mar del Plata, quien se encargó de visibilizar la situación en redes sociales.

El animal había sido rescatado hace poco más de una semana.

Según contó en dos videos publicados este sábado y domingo, dos sujetos armados en una Hilux le robaron el vehículo a la mujer en Canesa y Guanahani, y se llevaron también al felino que se encontraba en el interior, adentro de una transportadora gris y roja.

"No sabemos dónde está, si lo tiraron por ahí o si sigue adentro de la camioneta. Necesitamos encontrarlo. Si hallamos la camioneta, mejor todavía, pero al menos al gato. Por favor necesito que nos ayuden a difundir", expresó en una primera publicación, en la que además detalló que la patente del rodado sustraído es AE 328 CG.

Además, en su posteo más reciente, indicó que todavía no cuentan con información del animal, que fue rescatado hace una semana por los vecinos de la cuidadora, y pidió: "Estén atentos ante cualquier gatito que aparezca. Por más que no crean que sea él, mándennos una foto porque no sabemos en qué lugar puede estar".

Al mismo tiempo, aseguró que los investigadores cuentan con pistas del lugar en que se encuentra la camioneta robada y explicó que ayer realizaron una búsqueda exhaustiva para dar con el gato, aunque no dio resultados.

Ante cualquier información relacionada al caso, se pueden comunicar al siguiente número: 2235582058.