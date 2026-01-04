Alerta de estafas en Mar del Plata por alquileres: "Se incrementa la cantidad de reclamos de turistas"

En Mar del Plata la temporada de verano es tan esperada ya que triplica, aproximadamente, la cantidad de gente que habita la ciudad y es cuando los trabajadores locales (también los que vienen de afuera) tienen la oportunidad de aumentar sus ganancias. Como en todo crecimiento, las probabilidades incrementan, incluso de estafas ante tanto acuerdo por bienes y servicios.

Un caso habitual es el de los alquileres donde, en los tratos informales, no hay amparo legal para los turistas. "Cada año a partir de diciembre, se incrementa la cantidad de turistas que se acercan a nuestra sede o se comunican a través de las plataformas oficiales, en virtud de las estafas que sufren a la hora de alquilar un inmueble para vacacionar en Mar del Plata", le dijo Marcelo Lacedonia, titular de la Defensoría del Pueblo, a 0223.

Mar del Plata en temporada de verano. Foto 0223.

¿Cuál es el método que más se repite y podemos evitar a la hora de alquilar? "Están expuestas las personas buscan alojamiento a través de sitios no regulados, los últimos años principalmente en Market Place de Facebook", aseguró Lacedonia. Por tal motivo, brindó alternativas seguras a la hora de contratar.

Recomendaciones a la hora de alquilar

En el caso de las redes sociales, el Defensor del Pueblo expresó que hay que tener cuidado cuando el precio es tan barato que suena a irrisorio. Aunque, en cualquiera de esos casos (incluso en valores dentro de los márgenes normales), no alquilar en condiciones legales marca un riesgo siempre.

"Desde la Defensoría siempre recomendamos a los turistas, para evitar estafas, que contraten alojamiento de casas o departamentos a través de profesionales matriculados, que tienen un colegio profesional que los regula y, una página web donde está el listado de los martilleros habilitados", completó el defensor del pueblo.

Para quienes deseen consultar la lista de profesionales, deben ingresar a www.martillerosmdp.com.ar.