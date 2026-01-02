"Me sacaron plata y hoy me apareció un crédito arreglo": el error del Banco Provincia que asustó a todos

Las primeras horas del 2026 llegaron con preocupación para miles de usuarios del Banco Provincia que alertaron movimientos extraños en sus cuentas durante la madrugada.

"Me sacaron $45.000 ayer y hoy me los devolvieron. Decía que era para gastos de mantenimiento", conto una mujer asustada en X y a su posteo se sumaron cientos.

"Me pasó igual. No hice ningún reclamo, pero hoy tengo acreditada la misma cifra bajo el concepto "crédito arreglo". Debe haber sido un error, claramente, subsanado", respondió otro de los usuarios.

Las frases "gastos de mantenimiento" y "crédito arreglo" fueron dos de las más buscadas, ya que la situación se reiteró en miles de cuentas.

El enojo por el descuento del mantenimiento a pesar de tener cuentas adheridas a la tarjeta para que esa resta no suceda, y el temor por un posible crédito fueron resueltas esta mañana cuando los operadores del banco explicaron que se trató de un error. El monto descontado fue devuelto a través de ese crédito. "Si no llegó aún el dinero, sucederá en las próximas horas", confiaron a 0223.