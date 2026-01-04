El bicampeón de América que fue villano de Argentina y hoy brilla en otro deporte

Es uno de esos nombres que quedaron grabados a fuego en la historia de la Selección Chilena. Bicampeón de América en 2015 y 2016, y recordado en Argentina como uno de los grandes “villanos” de aquellas finales inolvidables. Jean Beausejour el exlateral decidió dar un giro en su vida tras el retiro. Lejos de las canchas de fútbol, encontró en el pádel una nueva pasión que hoy ocupa gran parte de su día a día.

Tras cerrar una carrera marcada por el éxito y los títulos, Beausejour eligió un camino distinto, sin la presión del alto rendimiento pero siempre ligado a la actividad física. El fútbol fue su primer gran amor y la disciplina que le abrió las puertas del mundo cuando aún era muy joven, pero el pádel se transformó en un hobbie que le permite competir, entrenar y mantenerse activo.

Durante su trayectoria como profesional, el exjugador chileno alcanzó la cima del continente con la Selección Chilena al conquistar dos Copas América consecutivas, derrotando a Argentina en ambas finales. Además, fue parte de los planteles mundialistas de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, convirtiéndose en una pieza clave y en una leyenda indiscutida de “La Roja”.

Su carrera comenzó en 2002 con la camiseta de Universidad de Chile, cuando apenas tenía 17 años. La falta de continuidad en ese inicio lo llevó a recorrer distintos clubes del fútbol chileno hasta dar el salto internacional, con una experiencia en el Servette de Suiza que marcó su primera salida al extranjero.

Luego de un breve paso por Europa, regresó a Sudamérica y vivió uno de los mejores momentos de su carrera en América de México. Ese gran rendimiento lo impulsó al Mundial de 2010 y posteriormente a la Premier League, donde defendió los colores del Birmingham City, sumando una experiencia de alto nivel en el fútbol inglés.

Tras el Mundial de Brasil 2014 volvió a Chile para jugar en Colo-Colo y fue fundamental en la época dorada de la selección, levantando las Copas América de 2015 y 2016. Sus últimos años como profesional los disputó entre Universidad de Chile y Coquimbo Unido, hasta despedirse oficialmente del fútbol en 2021.

Ya retirado, Beausejour se volcó de lleno al pádel, deporte que practica junto a excompañeros de la selección como Matías Fernández y Gonzalo Jara. En paralelo, sigue ligado al fútbol desde los medios de comunicación, donde analiza la actualidad del combinado nacional y del torneo local, manteniendo viva su voz como referente histórico de la Selección Chilena.