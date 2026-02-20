Sorpresa: apareció un lobo marino muerto en plena avenida del norte de Mar del Plata

Las últimas horas en Mar del Plata llegaron con noticias que se fueron encadenando y siguen repercutiendo. En el contexto de una jornada de paro nacional, el tráfico en las calles se vio disminuido en el día jueves. Pero en la misma mañana un temblor sorprendió a la ciudad. ¿Ese movimiento que llegó hasta el mar tuvo algo que ver con esto? ¿Tal vez que no haya tanta gente en las calles?

Lo cierto es que en las primeras horas del viernes, de regreso a la rutina habitual de la mayoría de los trabajadores, quienes viajaban a sus puestos y aquellos que disfrutaban la mañana con una caminata por la costa, quedaron atónitos ante la presencia de un lobo marino en plena avenida Félix U. Camet. El animal, fallecido, quedó recostado sobre el cordón.

La imagen recordó a una viral de la pandemia. Los lobos marinos coparon las calles del puerto marplatense, ante la falta de trabajadores y circulación por el confinamiento. Pero, lo llamativo de este caso, es que sucedió en Strobel y la costa, zona norte de Mar del Plata.

Recomendaciones con los lobos marinos

En caso de presencia de lobos marinos en su hábitat, como ocurrió el pasado 31 de diciembre cerca del lugar donde apareció muerto el lobo marino esta mañana, mantener distancia, no acercarse ni permitir que otros lo hagan (incluyendo mascotas, tampoco mojarlos ni tirarles alimentos.

Prefectura Naval, con el número telefónico 106, está siempre dispuesto a recibir denuncias y reportes. Para tener mayor información o avisar por la presencia de mamíferos marinos en las playas, se puede contactar a la cuenta de Instagram de Fundación Fauna Argentina.