Golpes en la espalda y cráneo: cómo murió el hombre que encontraron tirado en la calle

El hombre fue trasladado al Higa pero falleció producto de los golpes.

Un golpe en la espalda, un traumatismo grave de cráneo y un paro cardíaco. Así puede resumirse el informe preliminar que recibió la fiscalía de la autopsia al cuerpo del hombre de 52 años que fue hallado inconsciente en el barrio Libertad y murió un día más tarde en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

El hombre fue trasladado al Higa pero falleció producto de los golpes.

Tal como adelantó 0223, Javier Di Doménico fue hallado tirado en la esquina de las calles Chacabuco y Bolivia y trasladado de urgencia a la guardia del Higa. Si bien no tenía documentación, aún conservaba su celular y otras pertenencias por lo que se descartó una agresión en el marco de un robo.

El informe de Policía Científica que recibió el jueves por la tarde la fiscal Constanza Mandagarán señaló la participación de terceras personas aunque no pudo establecer si fue por el ataque con un objeto romo o producto de una embestida relacionada con un siniestro vial.

En el marco de la tarea a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°4 este viernes se tomarán un par de declaraciones para establecer las horas previas de Di Doménico que vivía a doscientos metros del lugar donde lo hallaron.

Esa tarea se suma al análisis de cámaras de seguridad que ya habían solicitado cuando la causa estaba calificada como averiguación de causales de muerte.

A la espera de poder confirmar si fue un ataque personal o un siniestro vial, la causa se investigará como homicidio y seria el octavo hecho doloso.