Cayó el acusado de matar a un hombre en Los Pinares: usaba las mismas zapatillas del día del crimen

Un paciente análisis de cámaras de seguridad y un rastreo sin pausa en distintas zonas de la ciudad permitió detener a un hombre de 35 años acusado de matar a Víctor Pohl en su casa del barrio Los Pinares hace poco más de dos semanas.

Fue personal del Gabinete de Homicidios de la DDI el que detuvo a Sergio Emanuel Rolón cuando llegaba a la casa de su madre en la calle Ciancheta al 3300: al momento de reducirlo se constató que llevaba colocadas las zapatillas observadas en videos de seguridad luego de cometido el hecho.

La evidencia probatoria: sus zapatillas.

En el marco de la investigación a cargo del fiscal Leandro Arévalo fue fundamental el primer análisis de cámaras de seguridad privadas y del COM permitieron ver qué la noche anterior al hallazgo del cuerpo, cerca de las once de la noche, la víctima permitió el ingreso de Rolón a la casa.

Dos horas después, el acusado del crimen se retiró del lugar a bordo de la bicicleta de la víctima. El análisis posterior de la vivienda permitió establecer que también sustrajo un celular y otras pertenencias.

La detención del acusado.

Rolón no tenía domicilio fijo, por lo que en los últimos días fue intenso el trabajo de personal de la DDI en diferentes zonas de la ciudad donde había sido observado. "Fue personal de civil que mantuvo una serie de vigilancias estáticas y dinámicas para poder hallarlo", informaron fuentes oficiales.

Rolón, detenido por los efectivos de la DDI.

Esta mañana, minutos antes de las siete, personal de la DDI lo interceptó en jurisdicción de la comisaría decimoquinta cuando llegaba a la casa de la madre. Rolón tenía colocadas las mismas zapatillas que se vieron en las imágenes de las cámaras de seguridad analizadas.

Cumplimentados los recaudos legales será trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán a la espera de que brinde declaración en la Unidad Funcional de Instrucción N°7.