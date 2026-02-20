SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Inseguridad

Atroz: balearon a un adulto mayor para robarle la moto

Sucedió el jueves en el barrio Los Pinares. La víctima es un hombre de 76 años que está fuera de peligro.

Foto ilustrativa del archivo 0223.

20 de Febrero de 2026 09:55

Por Redacción 0223

PARA 0223

Un hombre de 76 años que regresaba en moto a su casa el jueves a la noche fue interceptado por un delincuente armado que le disparó a las piernas para robarle el rodado.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró por la noche en Inmediaciones de las calles Daireaux y Valencia en el barrio Los Pinares.

Las calles por donde asaltaron al anciano. Captura de Google Street View.

La victima fue abordada por un sujeto que lo amenazó con un arma de fuego, le disparó a la pierna izquierda y se llevó la moto Honda Twister 250. "Fue un solo disparo y, más allá de la necesidad de atención médica, la lesión no reviste gravedad", agregaron.

Tras las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría séptima la fiscal Constanza Mandagarán ordenó la realización de un relevamiento vecinal y análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar al autor del robo.

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar