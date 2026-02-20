Atroz: balearon a un adulto mayor para robarle la moto

Un hombre de 76 años que regresaba en moto a su casa el jueves a la noche fue interceptado por un delincuente armado que le disparó a las piernas para robarle el rodado.

Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que el hecho se registró por la noche en Inmediaciones de las calles Daireaux y Valencia en el barrio Los Pinares.

Las calles por donde asaltaron al anciano. Captura de Google Street View.

La victima fue abordada por un sujeto que lo amenazó con un arma de fuego, le disparó a la pierna izquierda y se llevó la moto Honda Twister 250. "Fue un solo disparo y, más allá de la necesidad de atención médica, la lesión no reviste gravedad", agregaron.

Tras las primeras actuaciones que hizo personal de la comisaría séptima la fiscal Constanza Mandagarán ordenó la realización de un relevamiento vecinal y análisis de cámaras de seguridad para intentar identificar al autor del robo.