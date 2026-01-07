La falta de mantenimiento en la Ruta Nacional 226 genera dificultades para conductores y vecinos.

La Ruta 226, que conecta ciudades clave de la provincia como Mar del Plata, Tandil y Olavarría, enfrenta un serio problema de mantenimiento que pone en jaque la seguridad vial. Conductores y vecinos alertan sobre el abandono que afecta la transitabilidad y aumenta el riesgo de accidentes.

El principal inconveniente radica en el crecimiento descontrolado de los pastizales, que se extienden por decenas de kilómetros a lo largo del tramo. Esta vegetación alta cubre total o parcialmente las señales de tránsito, lo que genera confusión y vulnerabilidad, especialmente para quienes no están familiarizados con la ruta.

La situación fue denunciada por vecinos a 0223, quienes indicaron que las banquinas presentan un estado deplorable. "La altura de la maleza impide visualizar el suelo, dificultando que los automovilistas puedan detenerse con seguridad ante cualquier emergencia. Esto obliga a buscar otros espacios para estacionar, aumentando la peligrosidad", aseguraron.

En las rotondas ubicadas en la zona urbana de Tandil, la maleza alta reduce considerablemente la visibilidad, provocando puntos ciegos que complican la circulación y elevan el riesgo de colisiones.

La situación fue denunciada por vecinos a 0223, quienes indicaron que las banquinas presentan un estado deplorable.

La responsabilidad del mantenimiento corresponde a la concesionaria del peaje CV1, que ha mostrado una actitud pasiva frente a los reclamos. Según una operadora de la estación de peaje de La Vasconia: “Muchos usuarios reclaman por los pastizales, pero nosotros no podemos hacer nada”.

Mientras tanto, los usuarios continúan abonando el peaje sin recibir un servicio que garantice condiciones básicas de seguridad. Con la llegada de la temporada estival y el incremento del tránsito, la falta de tareas de mantenimiento representa un peligro latente que exige una pronta solución para evitar que esta situación derive en tragedias.