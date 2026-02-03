El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, comunicó que presentará un recurso de apelación contra la medida judicial que prohíbe el uso de cuatriciclos, motos, UTVs y camionetas 4x4 en la zona de médanos conocida como La Frontera, un área que durante el verano ha sido escenario de numerosos accidentes.

La restricción fue establecida por el Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores a través de un fallo del juez suplente Félix Adrián Ferrán, quien ordenó suspender inmediatamente carreras, picadas y pruebas de destreza en ese sector. La decisión judicial respondió a un amparo presentado por Pablo Martínez Carignano, ex director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que denunció la realización de maniobras peligrosas sin control ni autorización, con consecuencias graves y varios fallecimientos, incluso de menores.

En la resolución, el magistrado recordó el caso de Bastián Jerez, un niño de 8 años atropellado el 12 de enero que continúa internado en estado grave en Mar del Plata. Además, subrayó que el municipio no puede eludir su responsabilidad de control, aun cuando los terrenos sean privados, y exigió que se implementen medidas de seguridad como señalización, delimitación y supervisión para levantar la prohibición.

Frente a esta decisión, Ibarguren expresó su desacuerdo en declaraciones a Clarín: “Prohibir por culpa de unos pocos inconscientes no es justo ni inteligente”. Además, defendió la actividad al describirla como “algo cultural de Pinamar” que también genera empleo, y anunció que ordenó al área legal municipal iniciar la apelación correspondiente.

Tras la publicación del fallo, este lunes se observó una disminución notable en la circulación de motos, cuatriciclos, vehículos 4x4 y UTVs en los médanos de La Frontera, reflejando el impacto inmediato de la medida judicial en la región.