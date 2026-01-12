Con la llegada del verano y el período vacacional, muchos argentinos se preparan para viajar en automóvil a destinos turísticos dentro del país o en países limítrofes. Más allá de revisar el estado mecánico y la documentación personal, es imprescindible cumplir con la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece los requisitos para circular por rutas nacionales y provinciales.

Uno de los elementos de seguridad obligatorios es el matafuego. A pesar de su importancia para sofocar posibles incendios, muchos conductores no le brindan la atención necesaria. Circular sin un matafuego reglamentario, descargado o con carga vencida puede derivar en multas que superan ampliamente el costo del propio equipo.

En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la sanción por no llevar un matafuego en condiciones puede ir desde 30 hasta 100 unidades fijas. Considerando que el valor de la unidad fija en enero de 2026 es de $1.807, la multa mínima ascendería a $54.210 y la máxima a $180.700.

Respecto al equipo, un matafuego de 1 kg, adecuado para vehículos de hasta 1.500 kg, tiene un precio aproximado de $36.000. La recarga anual, que se recomienda para mantenerlo operativo, oscila entre los $10.000 y $15.000. Además, el envase puede conservarse en buen estado durante 20 años.

La ubicación recomendada para el matafuego es dentro del vehículo, al alcance del conductor, habitualmente en el piso del asiento delantero derecho. Guardarlo en el baúl, especialmente oculto bajo equipaje, no es aconsejable ya que dificulta una intervención rápida en caso de emergencia.

La normativa nacional distingue dos categorías en cuanto a la capacidad del matafuego:

Vehículos M1: autos particulares, pick-ups y utilitarios de hasta 1.500 kg deben contar con un matafuego de al menos 1 kg y potencial extintor 3B con indicador de presión.

Vehículos N1: automóviles y vehículos comerciales de hasta 3.500 kg con capacidad para hasta 9 personas requieren un matafuego mínimo de 2,5 kg con potencial extintor 5B.

Además del matafuego, la ley exige otros elementos de seguridad como un chaleco reflectivo, cuyo precio ronda los $4.900, y dos balizas triangulares con soporte para mantenerse de pie, que cuestan alrededor de $6.000.

En el mercado se puede adquirir un kit completo que incluye matafuego, chaleco, balizas, botiquín de primeros auxilios, carta de remolque y guantes de seguridad, con un valor que oscila entre $60.000 y $75.000. Aunque representa un gasto, resulta mucho más económico que las multas que pueden imponerse por no contar con estos elementos durante un control en ruta.