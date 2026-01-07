Prendieron fuego 140 kilos de marihuana: en qué lugar se realizó la incineración

En el marco de dos investigaciones que tramitaron ante la Oficina de Narcocriminalidad que conduce el fiscal Santiago Eyherabide, de Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, a cargo del fiscal general Daniel Eduardo Adler, el 29 de diciembre pasado, se incineraron más de 140 kilos de marihuana en el crematorio privado de la localidad bonaerense de Miramar.

Se trata de la segunda quema de estupefacientes desde que se implementó en la jurisdicción el Código Procesal Penal Federal, el 7 de abril pasado. De este modo, el año concluyó con la incineración de la totalidad de las drogas incautadas en condición de ser destruidas.

La medida fue coordinada por personal de la Oficina de Evidencias del Área de Atención Inicial de la Unidad Fiscal, a cargo del fiscal Carlos Martínez, y tuvo lugar en el Crematorio Privado Miramar, que nuevamente prestó sus instalaciones para la incineración de un total de 140,410 kilogramos de cannabis sativa.

La droga había sido incautada en el marco de dos causas que tramitaron ante la Unidad Fiscal marplatense. El 27 de mayo pasado se secuestró más de 132 kilos en un allanamiento realizado en un campo del barrio Colonia Barragán, del partido bonaerense de Mar Chiquita.

La destrucción de esa droga fue ordenada en el marco de un acuerdo pleno arribado entre las partes y homologado el pasado 15 de octubre por el juez de Garantías, Santiago Inchausti. En esa ocasión también, se condenó a dos personas por el delito de cultivo, almacenamiento y tenencias con fines de comercialización de estupefacientes.

Allanaron un campo con marihuana y prendieron fuego la droga: el viento trajo el humo a Mar del Plata.

En tanto, otros 8,200 kilogramos de la misma sustancia había sido secuestrada en un procedimiento realizado el 13 de agosto pasado en una granja avícola situada en el Paraje El Boquerón, en la localidad de Batán. Su destrucción fue dispuesta por el juez Inchausti, al momento de rubricar un acuerdo de suspensión de juicio a prueba.

La quema contó con la colaboración de la oficial inspector Tania Omelchenco de la DUOIE de la Policía Federal Argentina, e intervinieron la inspectora Verónica Tajes y la perito bióloga Mónica Viviana Barg, del Gabinete Científico Mar del Plata de la Superintendencia de Investigaciones Federales, quienes realizaron el pesaje y test de orientación sobre el material a destruir.

Las cajas y bolsas con estupefacientes fueron trasladadas por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y por personal de la Prefectura Naval Argentina, quienes tuvieron a cargo de su custodia desde el momento que fueron secuestrados en el marco de los allanamientos.