Le allanaron la casa por un robo de auto: ya estaba detenido

La continuidad de la investigación por un robo a mano armada de un auto la noche del 14 de enero en la avenida Constitución permitió allanar en las últimas horas una vivienda donde secuestraron elementos de interés para la causa.

El auto Citroën C3 sustraído fue recuperado el domingo pasado luego de que personal policial lo divisada en la intersección de 12 de Octubre y Heguilor y que el conductor se diera a la fuga.

La persecución culminó en inmediaciones de Pehuajó y San Salvador tras una colisión . Si bien el conductor quiso huir a pie por pasillos internos de un asentamiento, fue finalmente reducido y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Con la incorporación de más datos la Justicia de Garantías avaló el allanamiento en la casa del imputado ubicada en 12 de Octubre al 9200.

En el lugar hallaron un certificado de Verificación Técnica Vehicular correspondiente a un Honda Fit con pedido de secuestro activo desde abril del año pasado, una campera rompeviento de la Policía Federal, tres tablets, un celular, cuatro municiones calibre nueve milímetros, un cartucho de escopeta posta de guerra, n cargador vacío calibre .22, precintos plásticos de color blanco y un juego de llaves con etiqueta identificatoria.

El imputado registra múltiples antecedentes por delitos penales y contravencionales por encubrimiento, portación ilegal de arma de guerra y de uso civil, robo agravado en poblado y en banda, robo agravado con intervención de menores, robo agravado por efracción, atentado y resistencia a la autoridad e infracción a la ley de estupefacientes, entre otros.