Atrapan a "dealer" armado tras una persecución

El sospechoso fue sorprendido durante las tareas de patrullaje llevadas adelante por Prefectura.

Un hombre fue detenido este lunes en Mar del Plata luego de una persecución de varias cuadras, cuando efectivos de la Prefectura Naval Argentina lo interceptaron mientras se desplazaba en moto armado y con más de medio centenar de envoltorios de cocaína.

El procedimiento se dio en el marco de tareas de patrullaje en el barrio Corone Dorrego, cuando el personal de la fuerza advirtió la presencia del motociclista, quien al notar a los uniformados intentó darse a la fuga. La maniobra derivó en un seguimiento que se extendió por aproximadamente 15 cuadras hasta que finalmente fue reducido en el barrio Malvinas Argentinas.

Además de la cocaína, el sujeto también portaba un arma de fuego cargada.

Al realizar la requisa, los efectivos constataron que el hombre llevaba un revólver calibre 38 con tres cartuchos en el tambor, además de 57 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Durante las actuaciones también se verificó que la motocicleta en la que circulaba presentaba un dominio que no coincidía con el número de chasis.

Entre sus ropas al hombre le encontraron 50 envoltorios con cocaína, listos para ser comercializados.

En la causa intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, que ordenó la detención del sospechoso de 50 años y el secuestro del arma, la droga y el resto de los elementos incautados, siendo trasladado a Tribunales para prestar declaración.